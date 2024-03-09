«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» благодаря голам Фернандеша и Рашфорда

Встреча прошла в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Причём оба с пенальти. У «Манчестер Юнайтед» два 11-метровых удара заработал Алехандро Гарначо. Удары с «точки» реализовали Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.