Гродненский «Неман» стал полуфиналистом футбольного Кубка Беларуси

В гостевом четвертьфинале вице-чемпионы страны выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил Гулжигит Алыкулов, реализовавший пенальти на 79-й минуте встречи. В Гродно подопечные Игоря Ковалевича разгромили минчан с результатом 3:0.

Первыми в полуфинальную стадию пробились футболисты «Ислочи» из Минского района, которые одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома).

Еще два полуфиналиста кубкового турнира определятся завтра. Действующие обладатели трофея футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграют на выезде против солигорского «Шахтера». В первом матче торпедовцы выиграли у себя дома с результатом 2:0. Также в воскресенье минские динамовцы на поле стадиона «Динамо-Юни» встретятся с борисовским БАТЭ. В первой игре чемпионы Беларуси победили борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.