Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
Лион
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Фулхэм
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Кельн
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
81
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Дармштадт
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Салернитана
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Фрозиноне
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Монца
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Брест
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Зенит
14
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Родина
02
Футбол. Первая лига
14:00
Волгарь
Химки
02
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Акрон
23
Все события
18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» стал полуфиналистом футбольного Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» во второй раз победил футболистов «Минска» и вышел в полуфинал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
Минск

В гостевом четвертьфинале вице-чемпионы страны выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил Гулжигит Алыкулов, реализовавший пенальти на 79-й минуте встречи. В Гродно подопечные Игоря Ковалевича разгромили минчан с результатом 3:0.

Первыми в полуфинальную стадию пробились футболисты «Ислочи» из Минского района, которые одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома).

Еще два полуфиналиста кубкового турнира определятся завтра. Действующие обладатели трофея футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграют на выезде против солигорского «Шахтера». В первом матче торпедовцы выиграли у себя дома с результатом 2:0. Также в воскресенье минские динамовцы на поле стадиона «Динамо-Юни» встретятся с борисовским БАТЭ. В первой игре чемпионы Беларуси победили борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь