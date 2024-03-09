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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, Кейн оформил хет-трик

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Майнц».

Бавария
МайнцЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1.

В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, дублем отметился Леон Горецка, ещё по голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. В составе гостей отличился Надим Амири.

После этой победы в активе «Баварии» стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата «Байера» до семи очков. «Майнц» с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

В параллельном матче встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн». Команды не смогли выявить победителя — 3:3.

У хозяев забитым мячом отметился Франк Онора и дубль оформил Робин Хак. В составе «Кёльна» дубль оформил Фарид Алиду, а третий мяч в активе Дэмиона Даунса.

Бавария
8:1
Первый тайм: 3:1
Майнц
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