«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, Кейн оформил хет-трик

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1.

В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, дублем отметился Леон Горецка, ещё по голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. В составе гостей отличился Надим Амири.

После этой победы в активе «Баварии» стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата «Байера» до семи очков. «Майнц» с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

В параллельном матче встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн». Команды не смогли выявить победителя — 3:3.