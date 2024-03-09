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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Правильное решение акима». Президент КФФ — о снятии «Аксу» с чемпионата Казахстана

Президент КФФ Адлет Барменкулов прокомментировал решение футбольного клуба «Аксу» не принимать участие в чемпионате Казахстана 2024 года, передают Vesti.kz.

АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Аксу"

«Решение акима павлодарской области абсолютно правильное! Мы постоянно об этом говорим — обратите внимание на менеджмент футбольных клубов. Это прекрасное решение и пример для всех. Если нет менеджмента, системы управления и планирования бюджета, то конечно, надо останавливать финансирование таких клубов. Ничего страшного в том, что играют 13 клубов. Все команды с этим графиком согласились.

Они (“Аксу”) не смогли защитить бюджет у акима, не защитили свой уровень менеджмента. Откуда все эти долги? Это же безобразное планирование бюджета. Это повсеместно и у многих клубов до сих пор это есть. В этом году мы целенаправленно дали послабления по требованиям. Но при этом мы дали рекомендации к следующему году.

В 2025-м году мы подойдем совсем с другими, намного более жесткими требованиями. Это все касается стандартов управления. В этом году мы даем время проанализировать, подготовить кадры, проработать все вопросы согласно стандарту управления. Они должны будут соответствовать. И уже в следующем году не будет никаких послаблений! Даже если останется шесть клубов, мы будем играть, если остальные не пройдут сертификацию.

Но с инфраструктурой мы не можем закручивать гайки. Мы видим, что есть потенциал роста, главы регионов уже хорошо реагируют на это и работают с инфраструктурой», — отметил Адлет Назарбаевич в подкасте «ДНК футбола».

Напомним, что ФК «Аксу» снялся с чемпионата Казахстана за день до старта сезона. В нынешнем розыгрыше КФЛ играют 13 клубов.

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