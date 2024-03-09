«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ

Счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс на 19-й минуте игры. В самом конце первого тайма, на 45+4-й минуте, нападающий «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт. Победу «канонирам» принёс гол Кая Хаверца на 86-й минуте. Отметим, что ассистентом в обоих мячах «Арсенала» выступил защитник Бен Уайт.

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на одну игру меньше. «Брентфорд» с 26 очками находится на 15 месте.