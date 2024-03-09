Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ланс
Брест
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Монца
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Реал Сосьедад
23
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Лион
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лутон Таун
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Кельн
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
81
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Дармштадт
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Салернитана
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Фрозиноне
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Зенит
14
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Родина
02
Футбол. Первая лига
14:00
Волгарь
Химки
02
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Акрон
23
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
20:30
Арсенал
Брентфорд
21
18:00
Кристал Пэлас
Лутон Таун
11
18:00
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
22
18:00
Вулверхэмптон
Фулхэм
21
15:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
3.03
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
31
3.03
Бернли
Борнмут
02
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Брентфорд».

Арсенал
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Хозяева одержали победу — 2:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс на 19-й минуте игры. В самом конце первого тайма, на 45+4-й минуте, нападающий «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт. Победу «канонирам» принёс гол Кая Хаверца на 86-й минуте. Отметим, что ассистентом в обоих мячах «Арсенала» выступил защитник Бен Уайт.

После этой победы «Арсенал» поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Микеля Артеты стало 64 очка. Отметим, что у ближайших преследователей лондонцев «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на одну игру меньше. «Брентфорд» с 26 очками находится на 15 месте.

Арсенал
2:1
Первый тайм: 1:1
Брентфорд
 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь