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22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарри Кейн отметился уникальным достижением в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком, оформившим четыре хет-трика в своём дебютном сезоне в Бундеслиге. Об этом сообщает Mirror.

Бавария
МайнцЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Майнц». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1. В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, для которого этот хет-трик стал четвертым за «Баварию» в этом сезоне Бундеслиги.

Ранее английский нападающий отметился хет-триками в матче 7-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (7:0), в матче 9-го тура с «Дармштадтом» (8:0), в матче 10-го тура с дортмундской «Боруссией» (4:0).

Всего Гарри Кейн в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 30 мячей за 25 матчей и является лучшим бомбардиром турнира.

Бавария
8:1
Первый тайм: 3:1
Майнц
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