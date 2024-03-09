Гарри Кейн отметился уникальным достижением в Бундеслиге

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Майнц». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1. В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, для которого этот хет-трик стал четвертым за «Баварию» в этом сезоне Бундеслиги.