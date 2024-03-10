Дикая ошибка Рамсдейла не помешала «Арсеналу» стать лидером, «Интер» поставил «Болонью» на место, у Кейна 30 мячей в бундеслиге

Англия: Хаверц решает

Футбол Англия 2023/2024 Тур 28, 9.03.2024, 15:30 Манчестер Юнайтед 2 Эвертон 0

Для «МЮ» сейчас приоритетным турниром становится Кубок Англии. Да, там впереди четвертьфинал с «Ливерпулем», а дальше может быть «Манчестер Сити», но это все же несколько матчей. В чемпионате — c одиннадцатиочковым отставанием от лигочемпионского квартета — пределом мечтаний остается попадание в еврокубковую зону. Это, впрочем, не означает, что выступление в АПЛ для «красных дьяволов» по сути формальность.

Пока можно подняться в таблице, бой не окончен. Нужно же хоть как-то соответствовать имени клуба. Плюс есть личная репутация, как у пытающегося вернуть себе прежний уровень и заставить забыть о скандалах Рэшфорда. А молодым — Майну и Гарначо — нужно закрепляться в нынешних ролях ключевых игроков. Против «Эвертона» как раз солировал аргентинец. У него не все ладилось с завершением и последним пасом, однако два решивших судьбу игры пенальти заработал Гарначо. Подобное в АПЛ не удавалось даже кумиру аргентинца Криштиану Роналду. Вполне себе рабочая победа, значимость которой с точки зрения положения в таблице зависит от воскресной игры «Астон Виллы» и «Тоттенхэма».

Футбол Англия 2023/2024 Тур 28, 9.03.2024, 20:30 Арсенал 2 Брентфорд 1

За второй месяц зимы «Арсенал» выиграл все четыре матча, Микеля Артету признали лучшим тренером февраля, а победная серия его команды выросла до семи туров. Полная идиллия. Обыгрывай «Брентфорд» и в ранге единоличного лидера жди, чем закончится битва конкурентов в борьбе за титул — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но каких же нервов стоил успех, который казался чем-то, что само собой разумеется!

Гол Райса, головой замкнувшего подачу Уайта, создал иллюзию, что победный плод сам упадет к ногам «канониров». Упустил верный шанс Хаверц? Забьем потом. Но вместо второго гола в ворота «шершней» случился персональный кошмар Рамсдейла. Выбивая мяч, вратарь попал в катившегося в подкате Висса, и счет сравнялся. Больше того — после перерыва он не хотел меняться.

В атаке у хозяев мало что получалось, а «Брентфорд» едва не поймал второй шанс. Вот тут Рамсдейл выручил, вытащив мяч из-под перекладины. Сам сломал — сам починил и, возможно, вдохновил команду на победную концовку. И если дальний удар Райса пришелся в крестовину, то отличившийся в четвертом матче подряд Хаверц — со второй голевой подачи Уайта — отправил «Арсенал» на первое место. Чемпионская гонка становится все горячее.

Испания: нет Гризманна — нет победы

Футбол Испания 2023/2024 Тур 28, 9.03.2024, 18:15 Кадис 2 Атлетико 0

«Атлетико» приехал в Кадис без Гризманна, чье возвращение в строй ожидается к матчу с «Интером» в Лиге чемпионов. И похоже, именно предстоящей игрой были заняты мысли «матрасников», которые вполне закономерно проигрывали к перерыву. После быстрой атаки хозяев они откровенно проспали Хуанми, который беспрепятственно головой замыкал с линии площади ворот подачу Собрино.

Казалось, в перерыве Диего Симеоне внесет коррективы, однако Хуанми забил снова. В этот раз успех экс-форварду «Бетиса» принес банальный заброс к линии штрафной, спровоцировавший ошибку Габриэла Паулисты. Однако принципиально на положении в таблице это никак не скажется. «Атлетико» точно сохранит позиции в топ-4, а каким будет нынешний пятиочковый отрыв от «Атлетика», зависит от того, как баски сыграют в воскресенье с «Лас-Пальмасом».

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 28, 9.03.2024, 20:30 Гранада 2 Реал Сосьедад 3

«Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна вырвал победу у обреченной на вылет «Гранады». У басков в этом году домашний комплекс, зато на выезде удается цепляться за очки. Прошлый раз — еще 18 февраля — они тоже победили в гостях, одолев «Мальорку». После того успеха было четыре матча без побед в комплекте с вылетами из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также потеря места в еврокубковой шестерке. Порой команда Иманола Альгуасиля выглядела обреченной и безыдейной, но против «Гранады» проявила характер. «Сосьедаду» пришлось дважды отыгрываться, а победный мяч был забит незадолго до финального свистка. Героем вечера стал Андре Силва. Форвард разочаровывал большую часть сезона и до нового года забил только в Кубке Испании клубу четвертого дивизиона. Сейчас же к португальцу возвращается чувство гола, ведь он отличился во втором туре подряд. А команда поднялась на шестое место и ждет, чем ответит «Бетис».

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Италия: победный день рождения

Футбол Италия 2023/2024 Тур 28, 9.03.2024, 20:00 Болонья 0 Интер 1

Центральный матч тура против неудобного в последнее время соперника «Интер» проводил в свой день рождения и вполне мог открыть счет в середине первого тайма. В игре, которую, наверное, стоило бы назвать тактически острожной, нерадзурри классно сработали в прессинге. Момент создал впервые после травмы вышедший в старте Тюрам, однако Скорупски остановил выходившего один на один Бареллу. Зато защитники миланцев поставили в тупик как своих коллег по амплуа, так и вратаря. Бастони вырезал слева классную подачу, а Биссек замкнул дальнюю штангу.

«Интер» в первом тайме выглядел командой более высокого уровня, и Симоне Индзаги переигрывал Тиагу Мотту. Однако пропущенный гол скорее помог «Болонье», которая после перерыва вспомнила о своем смелом футболе и стремлении к доминированию. Удар Поша с острого угла смотрелся довольно опасно. Только и этого, и других перспективных подходов для спасения игры красно-синим оказалось недостаточно.

По счету выигравший все тринадцать матчей с начала года «Интер» сыграл безупречно. Да еще и дал отдохнуть Лаутаро Мартинесу, который нужен свежим в гостях у «Атлетико». Ну, а «Болонья», несмотря на прервавшуюся победную серию, все равно останется в топ-4 вне зависимости от результатов «Ромы» и «Аталанты».

Германия: Санчо снова забивает

Футбол Германия 2023/2024 Тур 25, 9.03.2024, 17:30 Бавария 8 Майнц 1

После выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов «Бавария» сыграла в свое удовольствие. Мощно, красиво и легко, как в эпизоде с первым голом, когда Мусиала выкатил мяч Кейну на пустые ворота. А как Харри — подстраховавшись на случай возможного офсайда — не стал касаться мяча и дал тому закатиться в сетку после касания Горецки! Не обошлось, правда, без ложки дегтя. Наконец-то вернувшийся в стартовый состав Дэйвис уже на 18-й минуте был заменен из-за новой травмы на Рафаэла Геррейру.

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Ну, а «Майнц», размочив счет, только разозлил мюнхенцев, которые не забивали семь мячей в одном матче с сентябрьского разгрома «Бохума» (7:0). Как и тогда, в эту субботу Кейн отметился хет-триком и за 25 туров добрался до отметки 30 мячей в чемпионате. Или 35 — с учетом всех турниров. До финиша сезона еще достаточно времени, так что англичанин точно побьет персональный рекорд результативности. В «Тоттенхэме» он равнялся 41 точному удару в сезоне-2017/18. Тогда Кейн провел 48 игр, а на данный момент — 34.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 25, 9.03.2024, 17:30 РБ Лейпциг 2 Дармштадт 0

В заочном споре за четвертое место первый ход в субботу сделал «Лейпциг», и «быки» довольно уверенно разобрались с «Дармштадтом», забив по голу в начале каждого из таймов. Если смотреть на ход игры, даже удивительно, что команда Марко Розе этим и ограничилась. Впрочем, для подъема в зону ЛЧ подобного результата оказалось достаточно. Вопрос был в том, чем ответит «Боруссия».

Футбол Германия 2023/2024 Тур 25, 9.03.2024, 20:30 Вердер 1 Боруссия Д 2

А та выиграла в Бремене и вернулась в топ-4. Еще в первом тайме результат обеспечил Брандт, чей дальний удар увенчался эффектным добиванием Малена. Потом же Юлиан стал соавтором гола Санчо, который на углу штрафной красиво обыграл защитника и не оставил шансов вратарю. Для Джейдона это первый гол в нынешнем сезоне, только он мог и не стать победным. Дортмундцы снова потрепали нервы своим болельщикам, дав сопернику сократить отставание, после чего три очка отстоял Шлоттербек, оказавшийся на пути удара Вайзера из центра штрафной.

Статистика дня

1-м футболистом, сделавшим четыре хет-трика в год дебюта в бундеслиге, стал нападающий «Баварии» Кейн.

41 победу над «Эвертоном» одержал «МЮ». Это рекордное количество выигрышей в любой паре команд АПЛ.

50 результативных баллов заработал в бундеслиге полузащитник «Баварии» Мусиала.