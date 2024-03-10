Жодинское «Торпедо-БелАЗ» вышло в полуфинал футбольного Кубка Беларуси

Сегодня в ответном четвертьфинале нынешние владельцы трофея уступили в Солигорске местному «Шахтеру» со счетом 0:1. Однако, благодаря выигрышу в домашнем матче с результатом 2:0, торпедовцы продолжат борьбу в полуфинале.



В последнем четвертьфинале чемпионы Беларуси минские динамовцы примут на поле стадиона «Динамо-Юни» борисовский БАТЭ. В первой игре минчане выиграли у борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.



Вчера определились два первых полуфиналиста кубкового розыгрыша. Футболисты «Ислочи» одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома), гродненский «Неман» дважды переиграл в ¼ финала футболистов «Минска» — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях).