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16:40 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» вышло в полуфинал футбольного Кубка Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третьими участниками полуфинальной стадии Кубка Беларуси стали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
Шахтер С
Источник: ФК "Торпедо-БелАЗ"

Сегодня в ответном четвертьфинале нынешние владельцы трофея уступили в Солигорске местному «Шахтеру» со счетом 0:1. Однако, благодаря выигрышу в домашнем матче с результатом 2:0, торпедовцы продолжат борьбу в полуфинале.

В последнем четвертьфинале чемпионы Беларуси минские динамовцы примут на поле стадиона «Динамо-Юни» борисовский БАТЭ. В первой игре минчане выиграли у борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.

Вчера определились два первых полуфиналиста кубкового розыгрыша. Футболисты «Ислочи» одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома), гродненский «Неман» дважды переиграл в ¼ финала футболистов «Минска» — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

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