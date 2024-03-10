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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Мбаппе вышел на замену

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе «Реймса» отличились Маршалл Манетзи (7-я минута) и Умар Диаките (45). За «ПСЖ» гол забил Гонсало Рамуш (19), также автогол на свой счет записал защитник гостей Юнис Абдельхамид (17).

«ПСЖ» провел вничью третий матч в Лиге 1 кряду и остается лидером турнирной таблицы, набрав 56 очков. «Реймс» (35 очков) идет на девятом месте.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» 17 марта на выезде сыграет с «Монпелье», «Реймс» в этот же день примет «Мец».

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 2:2
Реймс
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