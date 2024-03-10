«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Мбаппе вышел на замену

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе «Реймса» отличились Маршалл Манетзи (7-я минута) и Умар Диаките (45). За «ПСЖ» гол забил Гонсало Рамуш (19), также автогол на свой счет записал защитник гостей Юнис Абдельхамид (17).

«ПСЖ» провел вничью третий матч в Лиге 1 кряду и остается лидером турнирной таблицы, набрав 56 очков. «Реймс» (35 очков) идет на девятом месте.