«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Мбаппе вышел на замену
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе «Реймса» отличились Маршалл Манетзи (7-я минута) и Умар Диаките (45). За «ПСЖ» гол забил Гонсало Рамуш (19), также автогол на свой счет записал защитник гостей Юнис Абдельхамид (17).
«ПСЖ» провел вничью третий матч в Лиге 1 кряду и остается лидером турнирной таблицы, набрав 56 очков. «Реймс» (35 очков) идет на девятом месте.
В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» 17 марта на выезде сыграет с «Монпелье», «Реймс» в этот же день примет «Мец».