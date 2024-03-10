Российский футболист Головин провел 200-й матч за «Монако»

Мяч на 73-й минуте забил Эльесс Бен-Сегир.

Головин провел на поле весь матч, на 82-й минуте он получил желтую карточку. Российский полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 22 игры, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.

«Монако» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Страсбур» с 26 очками располагается на 14-й строчке. В следующем матче «Монако» 17 марта примет «Лорьян», «Страсбур» 16 марта на выезде сыграет с «Нантом».