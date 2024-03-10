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19:15 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист Головин провел 200-й матч за «Монако»

ТАСС, 10 марта. Российский полузащитник Александр Головин провел 200-й матч за футбольный клуб «Монако». Во встрече 25-го тура чемпионата Франции монегаски со счетом 1:0 обыграли «Страсбур».

Монако
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Мяч на 73-й минуте забил Эльесс Бен-Сегир.

Головин провел на поле весь матч, на 82-й минуте он получил желтую карточку. Российский полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 22 игры, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.

«Монако» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Страсбур» с 26 очками располагается на 14-й строчке. В следующем матче «Монако» 17 марта примет «Лорьян», «Страсбур» 16 марта на выезде сыграет с «Нантом».

В другом матче 25-го тура чемпионата Франции «Гавр» со счетом 1:0 обыграл «Тулузу». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев был заменен на 87-й минуте.

Страсбур
0:1
Первый тайм: 0:0
Монако
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