Российский футболист Головин провел 200-й матч за «Монако»
ТАСС, 10 марта. Российский полузащитник Александр Головин провел 200-й матч за футбольный клуб «Монако». Во встрече 25-го тура чемпионата Франции монегаски со счетом 1:0 обыграли «Страсбур».
ТАСС, 10 марта. Российский полузащитник Александр Головин провел 200-й матч за футбольный клуб «Монако». Во встрече 25-го тура чемпионата Франции монегаски со счетом 1:0 обыграли «Страсбур».
Мяч на 73-й минуте забил Эльесс Бен-Сегир.
Головин провел на поле весь матч, на 82-й минуте он получил желтую карточку. Российский полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 22 игры, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.
«Монако» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Страсбур» с 26 очками располагается на 14-й строчке. В следующем матче «Монако» 17 марта примет «Лорьян», «Страсбур» 16 марта на выезде сыграет с «Нантом».
В другом матче 25-го тура чемпионата Франции «Гавр» со счетом 1:0 обыграл «Тулузу». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев был заменен на 87-й минуте.