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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
10 марта, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» пробилось в ½ финала Кубка Беларуси по футболу

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В последнем четвертьфинале чемпионы Беларуси минские динамовцы принимали на поле стадиона «Динамо-Юни» борисовский БАТЭ и вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось победой гостей — 3:2, в овертайме результат не изменился, пенальти лучше исполнили футболисты «Динамо» — 5:4. В первой игре минчане выиграли у борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.

До этого футболисты «Ислочи» одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома), гродненский «Неман» дважды переиграл в ¼ финала футболистов «Минска» — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях), а нынешний обладатель Кубка страны «Торедо-БелАЗ» был сильнее солигорского «Шахтера» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).

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