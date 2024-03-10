Минское «Динамо» пробилось в ½ финала Кубка Беларуси по футболу

В последнем четвертьфинале чемпионы Беларуси минские динамовцы принимали на поле стадиона «Динамо-Юни» борисовский БАТЭ и вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось победой гостей — 3:2, в овертайме результат не изменился, пенальти лучше исполнили футболисты «Динамо» — 5:4. В первой игре минчане выиграли у борисовчан с минимальным преимуществом — 1:0.

До этого футболисты «Ислочи» одолели по сумме двух встреч «Витебск» — 4:1 (в гостях) и 0:2 (дома), гродненский «Неман» дважды переиграл в ¼ финала футболистов «Минска» — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях), а нынешний обладатель Кубка страны «Торедо-БелАЗ» был сильнее солигорского «Шахтера» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).