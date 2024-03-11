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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головокружительный футбол на «Энфилде»: последняя дуэль Гвардиолы и Клоппа обернулась спектаклем

1:1 в битве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Ливерпуль
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Головокружительный футбол на «Энфилде»: последняя дуэль Гвардиолы и Клоппа обернулась спектаклем | Источник: Reuters

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Английская премьер-лига видела много великих тренерских противостояний: Фергюсон против Венгера, Моуринью против Венгера, Гвардиола против Моуринью… Но, увы, все перечисленное — уже история.

Историей скоро станет и другая безусловно монументальная дуэль — Клоппа и Гвардиолы. Немец, как известно, объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона и добавил, что никогда не будет работать в другом английском клубе. Для всего футбола это гигантская потеря: Гвардиола и Клопп не просто создавали конкуренцию на протяжении многих лет, но и совершенствовали АПЛ своими неординарными идеями.

В воскресенье мы увидели заключительную главу противостояния двух легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». И она полностью оправдала все ожидания качеством игры.

Потери хозяев

Классно, что заключительная дуэль Пепа и Юргена в АПЛ не была формальной, а имела серьезнейшую интригу. «Сити» и «Ливерпуль» участвуют в зрелищной чемпионской гонке наряду с «Арсеналом», поэтому их очная встреча могла значительно повлиять на расстановку сил.

Обе команды выставили сильнейшие составы, но был важный нюанс: Гвардиола без всяких оговорок мог бросить в бой лучших, а вот Клопп выбрал сильнейших из доступных. Алиссон, Матип, Трент, Жота, Конате, Гравенберх — никто из них не мог помочь «Ливерпулю» в этот вечер. В засаде оставался и Салах — египтянин пока не готов биться все 90 минут, поэтому вышел на поле в финальные полчаса.

Качественный футбол

«Сити» начал матч лучше: хорошие моменты были у Альвареса и Де Брейне. Но и «Ливерпуль» имел шанс быстро забить: Нуньес пытался замкнуть подачу Брэдли, но, не добравшись до мяча, уругваец врезался в штангу. А на 19-й минуте «Энфилд» взорвался — Диас забил, однако за несколько секунд до этого все тот же Дарвин оказался в офсайде. Нападающий «Ливерпуля» вообще провел исключительный тайм с этой точки зрения: он умудрился целых пять раз попасть в положение «вне игры».

Нуньес проявил себя со знаком «минус» и у своих ворот: именно уругваец на 23-й минуте прозевал рывок Стоунса на ближнюю штангу, откуда англичанин открыл счет.

На перечисление опасных моментов в этой встрече уйдет вечность. И это не тот случай, когда оборона действовала настолько слабо, что позволяла нападению все. Просто скорости атак и их качество были настолько высокими, что не справилась бы ни одна защита.

Серьезно, на «Энфилде» в этот вечер давали футбол элитной породы. Истинное зрелище, которым нужно было просто наслаждаться и впитывать каждый эпизод. В этот вечер кто-то мог проиграть, но зрители точно победили.

Тьма моментов

На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Сити», но, пожалуй, ярчайшим эпизодом тайма был вовсе не гол, а момент на 32-й минуте, когда Холанн прорывался по центру от центральной линии, но встретил сопротивление со стороны ван Дейка и не забил. Один из самых результативных форвардов современности против одного из лучших защитников — разве это не здорово?

Впрочем, и в этой игре случались огрехи. И они сразу оборачивались трагедией для совершивших их. Яркий пример — 49-я минута, когда Аке с Эдерсоном на ровном месте привезли пенальти, а голкипер «Сити» еще и нанес себе травму, нарушая правила на Нуньесе. Мак Аллистер с 11-метровой редко мажет — 1:1.

Гол аргентинца раскрутил маховик игры на полную мощность. Моменты посыпались со всех сторон. Очень вовремя на газоне появился Салах — он только улучшил качество атак «Ливерпуля» и едва ли не первым касанием вывел Диаса один на один, однако тот загубил момент.

Нуньес в упор бил в Ортегу, Фоден попал в перекладину после ошибки Келлехера на выходе, а Доку под занавес основного времени сотряс штангу. Пожалуй, эта встреча должна была завершиться с большим числом голов, но команды сошлись на парочке. Против оказались и судьи: в добавленное время Доку въехал шипами в бок Мак Аллистера в штрафной «Сити», однако Майкл Оливер и ВАР отказались ставить пенальти.

Ничья, разумеется, в пользу «Арсенала». Именно лондонцы теперь возглавляют таблицу АПЛ и в следующем матче сыграют с «Манчестер Сити» на «Этихаде». Но каким же крутым был этот матч! И как же жаль, что он был последним в английской дуэли Гвардиолы и Клоппа.

Гоша Чернов

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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