«Реал» разгромил «Сельту», мадридцы не проигрывают в ла лиге 22 матча подряд

В первом тайме у хозяев отметился Винисиус Жуниор, во второй половине «сливочные» удвоили преимущество после автогола вратаря Висенте Гуаиты. В концовке встречи еще одним голов в свои ворота отметился Карлос Домингес. Точку в матче поставил 19-летний турок Арда Гюлер, который забил дебютный гол за «Реал».