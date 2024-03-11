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01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» разгромил «Сельту», мадридцы не проигрывают в ла лиге 22 матча подряд

«Реал» дома победил «Сельту» в матче 28-го тура ла лиги — 4:0.

Реал
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал» разгромил «Сельту», мадридцы не проигрывают в ла лиге 22 матча подряд | Источник: Reuters

В первом тайме у хозяев отметился Винисиус Жуниор, во второй половине «сливочные» удвоили преимущество после автогола вратаря Висенте Гуаиты. В концовке встречи еще одним голов в свои ворота отметился Карлос Домингес. Точку в матче поставил 19-летний турок Арда Гюлер, который забил дебютный гол за «Реал».

Серия мадридцев без поражений в ла лиге длится 22 матча — 16 побед и 6 ничьих.

«Реал» набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от идущей на второй строчке «Жироны» составляет 7 очков.

«Сельта» с 24 очками — на 17-м месте.

Реал
4:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
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