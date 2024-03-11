«Аталанта» снова не выиграла, но ничья против «Ювентуса» — это неплохо. Миранчук свое время получит в Лиге Европы

Еще пару месяцев назад казалось, что «Ювентус» готов побиться с «Интером» за скудетто. Но к началу весны многое поменялось. Черно-синие под руководством Симоне Индзаги показывают какой-то феноменальный футбол, штампуя победы при очень качественной и достаточно зрелищной игре. Для иллюстрации хватит одного простого факта — в феврале «Интер» в четырех матчах подряд забивал по четыре гола.

Траектория же движения «Ювентуса» резко пошла вниз как раз после очного матча с «Интером» 4 февраля, когда «Старая синьора» проиграла — 0:1. С тех пор — два поражения, ничья и победа над скромным «Фрозиноне», добытая за счет гола Даниэле Ругани на 90+4-й минуте. О борьбе за чемпионство речи, конечно, уже не идет, но если не выправить ситуацию, то так и место в топ-4 может оказаться под угрозой. Хотя, например, в том же матче с «Наполи» в прошлом туре (1:2) «Ювентус» заслуживал большего.

Схожая ситуация и у «Аталанты». Начало года получилось у команды из Бергамо очень хорошим — была серия из пяти побед подряд и шесть выигрышей при одной ничьей в семи матчах. Но к игре в Турине «богиня» подошла на спаде — три тура без побед и два поражения кряду. Но тут все объяснимо, учитывая, какой у «Аталанты» на этом отрезке был календарь — «Милан» (1:1), «Интер» (0:4) и открытие сезона «Болонья» (1:2). Последняя неудача вышла особенно обидной, потому что черно-синие вели в счете, но все же уступили прямому конкуренту в борьбе за четвертое место.

Главное, Джан Пьеро Гасперини и его команда не могли сказать — мол, этот отрезок нужно просто пережить и дальше восстановить прежний темп. Потому что дальше особого просвета в календаре нет: следующие выходные — «Фиорентина», а после паузы на матчи сборных — «Наполи». Так что «Аталанте» было очень желательно добыть положительный результат в Турине, хотя бы с психологической точки зрения.

Сделать это клуб из Бергамо хотел в том же стиле, что и пару неделей раньше с «Миланом». То есть очень аккуратная игра, средний и даже низкий блок при обороне и никакого высокого прессинга. Плюс Гасперини оставил в запасе капитана Мартена Де Рона — голландский полузащитник получил отдых, так как «Аталанта» еще выступает и в Лиге Европы, где в соперниках лиссабонский «Спортинг».

Но главное, что на поле был другой голландец — Тен Копмейнерс. Именно он — главная фигура в нынешней «Аталанте». В первом тайме гости почти не подходили к чужой штрафной — на тепловой карте зона внутри и перед штрафной была девственно зеленой. Но Копмейнерсу хватило одного момента и одного удара, чтобы забить, засадив мяч из-за пределов штрафной в правый верхний угол.

«Ювентус» атаковал больше и делал это старательно, но уже привычно однообразно. Сказывалось и отсутствие травмированного Адриена Рабьо и дисквалифицированного Душана Влаховича, у которого шесть голов в 2024 году. И после первого тайма было довольно сложно предсказать, что в итоге все обернется веселой ничьей с четырьмя забитыми мячами — суммарный xG на две команды был 0,65.

Что стало триггером? Возможно, замена Джанлуки Скамакки — вышедший вместо него Адемола Лукман вообще не попал в игру, тогда как итальянец был полезен при обороне и работал таргетменом при выходе в атаку. В какой-то момент «Аталанта» просто выключилась, и этого времени «Ювентусу» хватило, чтобы дважды забить. Сначала Федерико Кьеза, Уэстон Маккенни и Андреа Камбьязо разогнали быструю атаку (причем правый вингбек Камбьязо пришел на левый фланг), а потом Аркадиуш Милик подкараулил отскок в чужой штрафной, пока гости разбирались после очередной порции замен от Гасперини.

Но «Аталанта» в этом матче выступила в духе «Ювентуса» лучших образцов. То есть сыграла максимально эффективно: редкая атака, пас Берата Джимсити, открывание и удар Копмейнерса в дальний угол. Два гола при 0,45 xG и трех ударах в створ — это сильно.

Алексей Миранчук появился на поле на 88-й минуте, успел пару раз коснуться мяча, но понятно, что замена эта была с целью сбить темп — и не более того. Очевидно, что свое игровое время россиянин получит в четверг в ответном матче против «Спортинга» в Лиге Европы. Тем более что его конкуренты — Лукман и Шарль Де Кетеларе — против «Ювентуса» сыграли довольно слабо.