«Тоттенхэм» напомнил Эмери о «Спартаке», за «Реал» забил главный талант Турции, Мбаппе привыкает к роли джокера

Англия: бессилие капитана

Футбол Англия 2023/2024 Тур 28, 10.03.2024, 16:00 Астон Вилла 0 Тоттенхэм Хотспур 4

В воскресенье дело наконец-то дошло до очного спора претендентов на четвертую путевку в Лигу чемпионов. Ожидания были большими, но первый тайм разочаровал. «Астон Вилла» играла вторым номером, исключив малейший риск, но была ближе к голу, а «Тоттенхэм» ничего не мог извлечь из двукратного перевеса во владении. В сумме к перерыву это не дало ни одного попадания в створ при шести ударах на двоих. Худший за первые 45 минут показатель в матче АПЛ с мая прошлого года.

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Зато после перерыва дело пошло веселее, и Мэддисон исполнил роль классического центрфорварда, замкнув подачу Сарра в борьбе с двумя защитниками. Этот эпизод словно показал, что «шпорам» победа была нужнее, и они не собирались останавливаться. «Вилла» же в простейшей ситуации дрогнула под прессингом, и Сон Хын Мин вывел на убойную позицию Джонсона. Унаи Эмери недоумевал — как можно так ошибаться? У хозяев же в атаке ничего не получалось, и шанс вернуть интригу упустил Дзаньоло.

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А грубый фол Макгинна, который в центре снес Удоджи и даже не пытался сыграть в мяч (словно дело происходило в эпоху до создания АПЛ), выглядел как капитуляция хозяев. Добивали их уже при полупустых трибунах. «Вилла» все еще четвертая, только теперь отрыв от «Тоттенхэма» — всего два очка. Но с игрой в запасе команда Ангелоса Постекоглу становится теневым фаворитом в борьбе за путевку в главный еврокубок. А Эмери, кстати, потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере — та же разница мячей была у него в игре «Спартак» — «Динамо» (1:5), что стоило тренеру увольнения.

Испания: Мадрид завелся

Футбол Испания 2023/2024 Тур 28, 10.03.2024, 20:30 Реал 4 Сельта 0

«Реал», как и ожидалось, не смог добиться отмены красной карточки Беллингема. Напротив, англичанин получил двухматчевую дисквалификацию. Но будем считать, что это — а также свист трибун по ходу матча с «Лейпцигом» — стало для мадридцев дополнительным стимулом. В воскресенье сливочные сразу включили максимальные скорости, демонстрируя отличный настрой.

Он вполне логично вылился в гол, когда после атаки Рюдигера со второй попытки на добивании отличился Винисиус Жуниор. Тревожило только то, что игроки сливочных никак не могли увеличить преимущество, хотя шансы были у Браима Диаса, Родриго, Винисиуса. У одного Камавинги к перерыву набралось пять ударов!

Что помогло? Очередной угловой, который в этом сезоне стал грозным оружием (это отмечает и Карло Анчелотти). Причем, как и в первом тайме, все решило умение Рюдигера играть на «втором этаже». Хотя немец снова остался без гола на персональном счету, так как мяч попал в перекладину, а потом отлетел в сетку от проведшего яркий матч голкипера «Сельты» Гуаиты.

Главное же событие игры — первый мяч за «Реал» турецкого вундеркинда Арды Гюлера. Летом его звала «Барселона», но хотела оставить на год в «Фенербахче», зато Карло Анчелотти обещал игровую практику. Однако турка замучили травмы, да и доверия тренера ему не всегда хватало. Когда же он красиво обыграл вратаря после классного паса Дани Себальоса, юношу поздравляли словно с победным голом в финале. «Реал» по-прежнему держит «Жирону» на дистанции и не проигрывает на протяжении 22 туров (+17=5). Это лучшая серия «Королевского клуба» со времен Жозе Моуринью, у которого в сезоне-2011/12 набралось 23 матча без поражений.

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Италия: спасение «Ромы»

Футбол Италия 2023/2024 Тур 28, 10.03.2024, 17:00 Милан 1 Эмполи 0

«Милан» сделал то, что и должен был, переиграв соперника, которому он не уступал почти семь лет. При этом Стефано Пиоли даже в отсутствие дисквалифицированного Рафаэла Леау держал в уме ответный матч ⅛ финала Лиги Европы в Праге и дал отдохнуть Жиру, Мусе и Кьеру. Ну, а те, кто вышел на поле, организовали один гол. Арбитр его поначалу отменил, посчитав, что Окафор получал передачу Беннасера в офсайде. Однако ВАР никакого криминала на повторе не обнаружил, и Пулишич начал принимать поздравления. Американец, кстати, уже сейчас установил личный рекорд сезонной результативности в лигах топ-5, набрав 14 (8+6) баллов. А россонери поднялись на второе место, воспользовавшись ничьей в игре «Ювентуса» и «Аталанты» (2:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G_q0UUFaipM" title="MILAN-EMPOLI 1-0 | HIGHLIGHTS | Pulisic secures all three points for Milan | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 28, 10.03.2024, 22:45 Фиорентина 2 Рома 2

Туринская ничья, а также субботнее поражение «Болоньи» стали идеальным раскладом для ярко играющей под началом Даниэле Де Росси «Ромы». Но разве кто-то гарантировал «волкам» легкую жизнь во Флоренции? «Фиорентина», конечно, не слишком удачно начала год, а сейчас чередует победы с ничьими и поражениями, однако команда идет в верхней половине таблицы и рвется в еврокубки.

Поэтому, когда Раньери в падении головой отправил мяч в ворота гостей, сюрпризом это не стало. Тем более речь о самом результативном итальянском защитнике текущего сезона, который забил уже пять мячей. Гости еще легко отделались, пропустив до перерыва только один раз. Причем расточительность могла выйти «фиалкам» боком, потому что во втором тайме гости активизировались. А в атаке, которую разогнал прорыв Дибалы, мяч прилетел на голову не упустившему свой шанс Ауару.

Однако стандарты Винченцо Итальяно снова сработали. В первом случае успех принес угловой. Во втором — розыгрыш штрафного с выводом на подачу Соттиля и скидкой на Мандрагору в исполнении Белотти. Так и не ставший в «Роме» своим форвард, которого зимой отправили в аренду, на этом не успокоился и заставил Паредеса сфолить в штрафной.

Однако шансы римлянам сохранил Свилар, парировавший пенальти в исполнении Бираги. 11-метровые — настоящий комплекс «Фиорентины», которая смазала пять подряд подходов к «точке»! Не будь его, все у флорентийцев было бы идеально. А тут «Рому» на исходе компенсированного времени спасли проведшие далекий от идеала матч защитники. Н’Дика выполнил скидку головой, и Льоренте с лета вогнал мяч под перекладину. Огненная ничья, которая по большому счету никого не устроила.

Германия: «Байер» не оступается

Футбол Германия 2023/2024 Тур 25, 10.03.2024, 21:30 Байер 2 Вольфсбург 0

«Бавария» накануне устроила голевую феерию, но на «Байер» это не произвело никакого впечатления. Леверкузенцам просто нужно брать свое, что они и делают. К тому же соперник невольно облегчил задачу, так как уже на 28-й минуте Йенц оставил «Вольфсбург» вдесятером, получив вторую желтую карточку. Еще до этого счет мог открыть попавший в штангу Вирц, а помогла забить классика Хаби Алонсо. Двенадцатый в чемпионате результативный пас Гримальдо и гол другого латераля — Теллы. А уже в концовке Вирц все же забил, с лета отправив мяч в сетку после идеального заброса Паласиоса. 8:1 или 2:0 — никакой разницы, потому что в таблице между «Байером» и «Баварией» все те же десять очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gAF3aEqP70w" title="Wirtz & Co. Extend Their Streak! | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 2-0 | Highlights | Bundesliga" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: Энрике экспериментирует

Футбол Франция 2023/2024 Тур 25, 10.03.2024, 15:00 ПСЖ 2 Реймс 2

Мавр сделал свое дело в Лиге чемпионов и уселся на скамейку запасных. Луис Энрике, как и обещал, продолжает учить свою команду играть без Мбаппе, и процесс этот идет со скрипом. «ПСЖ» даже пришлось отыгрываться, но грубую ошибку Хакими, который завозился с мячом в собственной штрафной, парижане просто не заметили. На нее ответили целой россыпью моментов, которые за две минуты трансформировались в автогол и точный удар упустившего до этого пару шансов Гонсалу Рамуша.

Однако чемпион периодически проваливался в обороне, что портило возвращение в ворота Кейлора Наваса. И перед уходом на перерыв Диаките добавил к голевому пасу восстановивший равновесие результативный удар (2:2). А так как вернуть преимущество не получалось, пришлось поднимать со скамейки Мбаппе. Случилось это на 73-й минуте, и за оставшееся время Килиан вполне мог стать героем. Однако он чуть не докрутил мяч из любимой позиции в дальнюю «девятку»; потом лишь размял вратаря, атакуя с линии штрафной, и, наконец, не попал по мячу, пытаясь ударить через себя. Итог — третья подряд ничья «ПСЖ», что никак не влияет на чемпионские перспективы лидера.

Статистика дня

7 раз в XXI веке «Лилль» забивал в чемпионате Франции на 1-й минуте. «Доги» повторили рекорд «Бордо», поразив ворота «Ренна», который, напротив, чаще всех за этот период пропускал в первой же атаке матча (8 раз).

8 голов забил в выездных матчах серии А полузащитник «Аталанты» Копмайнерс. Среди игроков его амплуа в лигах топ-5 данный показатель выше только у хавбека «Реала» Беллингема (9).

13 (2+11) результативных баллов с начала года заработал полузащитник «Манчестер Сити» де Брейне, лидирующий среди игроков АПЛ.

21 раз в этом сезоне на выручку «Тулузе» приходили штанги и перекладины.

40 очков после 25 туров голландского чемпионата — худший результат «Аякса» с чемпионата-1964/65.

50 мячей забил за АЗ нападающий сборной Греции Павлидис.