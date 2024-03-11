В Камеруне отстранили 62 игрока за ложную информацию о возрасте, пишут СМИ
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федерация футбола Камеруна отстранила 62 игрока за ложную информацию о своем возрасте, сообщает Le Figaro.
Камерун
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федерация футбола Камеруна отстранила 62 игрока за ложную информацию о своем возрасте, сообщает Le Figaro.
В список отстраненных попал полузащитник Вильфрид Натан Дуала, который был в составе национальной команды на Кубке африканских наций. Согласно официальным данным, ему 17 лет.
Все 62 игрока были отстранены до конца сезона. В клубе «Янг Спортс Академи» нашли 13 футболистов с измененным возрастом.
На Кубке африканских наций, который прошел в Кот‑д’Ивуаре, сборная Камеруна дошла до ⅛ финала, где уступила команде Нигерии со счетом 0:2.