В Камеруне отстранили 62 игрока за ложную информацию о возрасте, пишут СМИ | Источник: Спорт РИА Новости

В список отстраненных попал полузащитник Вильфрид Натан Дуала, который был в составе национальной команды на Кубке африканских наций. Согласно официальным данным, ему 17 лет.

Все 62 игрока были отстранены до конца сезона. В клубе «Янг Спортс Академи» нашли 13 футболистов с измененным возрастом.