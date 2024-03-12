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02:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий здорово стартовал в Китае. Его «Шанхай» выиграл Суперкубок и возглавляет таблицу

А еще тренер отправил пять человек в сборную.

Слуцкий здорово стартовал в Китае. Его «Шанхай» выиграл Суперкубок и возглавляет таблицу | Источник: Спорт-Экспресс

В конце декабря стало известно, что Леонид Слуцкий возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа». Тогда решение показалось странным и даже эпатажным — китайская суперлига уже давно не шумит так, как прежде, а местный футбол находится в упадке. Но с назначения российского специалиста прошло уже больше двух месяцев — как же у него дела в Поднебесной?

Ожидания были сдержанными

«Шанхай Шэньхуа» в группу китайских топ-клубов входит условно — он лишь пятый по стоимости состава и трофеями сильно не избалован. Поэтому приход Слуцкого большого ажиотажа не вызвал, хотя позитивные ожидания у местной прессы были. Вот, например, цитата государственного телевидения Китая — СCTV:

«Если Слуцкий сможет в полной мере использовать потенциал молодых игроков в составе “Шэньхуа” и помочь им достичь другого уровня, это хорошо не только для клуба, но и для китайского футбола».

А вот оно же, но чуть позже — после Суперкубка:

«Слуцкий не считается тренером мирового уровня, но его прагматичный стиль игры в сочетании с эффективным мышлением привел к тому, что старая осторожность “Шэньхуа” заработала в полную силу… Слуцкий, ведя команду за титулом чемпиона суперлиги, привнес новые идеи и новое мышление, которые, возможно, являются тем питательным веществом, в котором сейчас остро нуждается китайский профессиональный футбол».

От Леонида Викторовича в Китае явно не ждали подвигов, хотя ожидали пользы. Но специалист идет пока с опережением графика.

Три победы на старте

Несмотря на болезненное поражение от «Зенита» со счетом 0:6 во время подготовки к сезону, официальные матчи Слуцкий начал гораздо лучше. Первым испытанием для тренера сразу же стала игра за Суперкубок Китая. Причем бороться предстояло не со случайным клубом, а с местным грандом и соперником по дерби — командой «Шанхай Порт».

Оба шанхайских коллектива сменили тренеров накануне нового сезона, поэтому задача для Слуцкого дополнительно усложнялась. Австралиец Кевин Мускат возглавил «Порт» за 10 дней до официального объявления о назначении Леонида Викторовича, так что новичкам со старта предстояло выяснить, кто из специалистов-легионеров круче.

Российская тренерская школа победила австралийскую — хотя обе команды действовали осторожно, «Шанхай Шэньхуа» при помощи гола Сефаса Малеле одержал победу. «Порт» же ничем не запомнился — атаковал слабо, к тому же защитник Матеус под конец встречи получил красную карточку. Так Слуцкий в первой же игре взял дебютный трофей в Китае, за что сразу получил похвалу от местной прессы.

«Поскольку Суперкубок является первым трофеем перед началом каждого сезона, он, естественно, стал флюгером в гонке за титул. “Шанхай Шэньхуа”, выигравший Суперкубок-2024, уже является одним из фаворитов на завоевание титула в новом сезоне, его выступление стало приятным сюрпризом», — написало издание Jimu News.

Станет ли «цветок Шанхая» под руководством российского тренера фаворитом в борьбе за титул — вопрос. Но пока Слуцкий оправдывает выданные авансы — в первых двух турах суперлиги «Шэньхуа» победил всухую и возглавил таблицу, таким образом, имея успех во всех трех матчах на старте сезона с общим счетом 5:0.

Важно уточнить, что в рамках чемпионата Леонид Викторович встречался с нетоповыми командами. Одна из них, «Циндао», и вовсе дебютант суперлиги, так что спешить сильно радоваться не стоит. Сейчас в Китае начинается пауза на сборные, чемпионат возобновится в конце марта — тогда «Шэньхуа» ждет реальное испытание. Слуцкий отправится в гости к «Шаньдуну», одному из местных топ-клубов, — там будет настоящая проверка, сравнимая с Суперкубком.

Слуцкий отправил в сборную шестерых

Про Леонида Викторовича в Китае пишут не так много — у местных медиа другие заботы. 24 февраля в национальной сборной сменился тренер — провалившийся Александр Янкович ушел, вместо него назначили 70-летнего Бранко Иванковича, экс-тренера сборной Омана. Так что традиционно патриотично настроенных к «драконам» китайцев чемпионат пока интересует мало.

В марте сборную Китая ждет два матча против Сингапура в рамках отбора на чемпионат мира — под это событие Иванкович опубликовал заявку национальной команды. В нее попали пять человек из «Шанхай Шэньхуа» — защитники Чжу Чэньцзе и Цзян Шэнлун, полузащитники Дай Вэйцзюнь и Гао Тяньи, а также вингер Се Пэнфэй. Примечательно, что последние двое присоединились к клубу только зимой.

Большее представительство в сборной Китая, чем у «Шанхай Шэньхуа», получили только «Шанхай Порт» и «Шаньдун». Учитывая, что Бранко Иванкович декларирует самые высокие цели — борьбу за выход в финальный этап чемпионата мира, — такая делегация от Слуцкого — это приятно.

Сам Леонид Викторович на шоу «Суперлига» так высказался о работе в Китае: «Все прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются и выполняют твои требования, в отличие от некоторых российских футболистов».

Артем Белинин

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