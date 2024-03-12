Mirror: «Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью
Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.
Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.
По информации источника, 21-летний футболист впечатлил главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и скаутский отдел клуба, однако Брэнтуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения нидерландского специалиста. На фоне ужесточения правил финансового фэйр-плей новый владелец «красных дьяволов» стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить «Юнайтед» максимальную отдачу от вложенных средств.
Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брэнтуэйту со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».