Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Лацио
Удинезе
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
10.03
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
10.03
Брайтон
Ноттингем Форест
10
10.03
Вест Хэм
Бернли
22
10.03
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
9.03
Арсенал
Брентфорд
21
9.03
Кристал Пэлас
Лутон Таун
11
9.03
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Mirror: «Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью

Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 21-летний футболист впечатлил главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и скаутский отдел клуба, однако Брэнтуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения нидерландского специалиста. На фоне ужесточения правил финансового фэйр-плей новый владелец «красных дьяволов» стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить «Юнайтед» максимальную отдачу от вложенных средств.

Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брэнтуэйту со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь