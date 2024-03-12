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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана вернулся в родной клуб спустя 11 лет

Казахстанский футболист Серикжан Мужиков определился с клубом на новый сезон, сообщают Vesti.kz.

ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

По информации KazFootball.kz, 34-летний хавбек вернулся в талдыкорганский «Жетысу».

Мужиков — воспитанник талдыкорганского футбола, карьеру начал в 2006 году в составе фарм-клуба «Жетысу»- ФК «Коксу». Дебют в премьер-лиге состоялся 17 мая 2008 года в Шымкенте в матче против «Ордабасы» (0:0).

Всего в составе талдыкорганского клуба провел шесть сезонов, сыграл 130 матчей, забил 12 мячей. Является вторым рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

Мужиков вернулся в «Жетысу» спустя 11 лет. За это время он стал семикратным чемпионом страны, дважды обладателем Кубка Казахстана и четырежды обладателем Суперкубка Казахстана. В его карьере также были кызылординский «Кайсар», «Астана» и костанайский «Тобол».

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