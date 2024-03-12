Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
10.03
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
10.03
Брайтон
Ноттингем Форест
10
10.03
Вест Хэм
Бернли
22
10.03
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
9.03
Арсенал
Брентфорд
21
9.03
Кристал Пэлас
Лутон Таун
11
9.03
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:14 (мск), источник: Sports

Почеттино о том, что Мудрик не играет в старте «Челси»: Вопрос больше к нему, чем ко мне. Нужно заслужить

Вчера вингер вышел на замену на 71-й минуте матча 28-го тура АПЛ между «Челси» и «Ньюкаслом» и забил победный гол на 76-й. Игра завершилась со счетом 3:2.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

— Что должен сделать Мудрик, чтобы заслужить возможность провести серию матчей?

— Он забил очень хороший гол. Действительно очень хороший. Этого мы и ждем от игрока, который выходит со скамейки, — влияния.

Нужно конкурировать с разными игроками на позиции, где он может выходить, и заслужить место на поле. Это вопрос больше к нему, чем ко мне, — сказал Почеттино.

В 2024-м Мудрик не выходил в старте «Челси» на матчи АПЛ. В прошлый раз он появился с первых минут в матче чемпионата в декабре — тогда «Челси» играл с «Кристал Пэлас» (2:1). В той игре Михаил забил гол.

В этом сезоне вингер сыграл 1252 минуты в 29 матчах за «Челси» во всех турнирах. У него шесть голов и две результативные передачи.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь