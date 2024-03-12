Почеттино о том, что Мудрик не играет в старте «Челси»: Вопрос больше к нему, чем ко мне. Нужно заслужить

— Что должен сделать Мудрик, чтобы заслужить возможность провести серию матчей?

— Он забил очень хороший гол. Действительно очень хороший. Этого мы и ждем от игрока, который выходит со скамейки, — влияния.

Нужно конкурировать с разными игроками на позиции, где он может выходить, и заслужить место на поле. Это вопрос больше к нему, чем ко мне, — сказал Почеттино.

В 2024-м Мудрик не выходил в старте «Челси» на матчи АПЛ. В прошлый раз он появился с первых минут в матче чемпионата в декабре — тогда «Челси» играл с «Кристал Пэлас» (2:1). В той игре Михаил забил гол.