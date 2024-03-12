Футболист Захарян вернется в общую группу «Реал Сосьедад» 12 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян во вторник начнет тренироваться в общей группе футболистов испанского «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Арсен будет работать сегодня с одноклубниками. Посмотрим, будет ли он готов к пятнице», — сообщили в пресс-службе.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста.