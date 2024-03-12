Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
11.03
Альмерия
Севилья
22
10.03
Бетис
Вильярреал
23
10.03
Реал
Сельта
40
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
9.03
Жирона
Осасуна
20
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
9.03
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист Захарян вернется в общую группу «Реал Сосьедад» 12 марта

Ранее игрок не попал в состав клуба на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян во вторник начнет тренироваться в общей группе футболистов испанского «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Арсен будет работать сегодня с одноклубниками. Посмотрим, будет ли он готов к пятнице», — сообщили в пресс-службе.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста.

20-летний Захарян в текущем сезоне провел 30 матчей за «Реал Сосьедад» в различных турнирах и сделал 1 голевую передачу.

 Роман Костомаров: своей смерти я уже не боюсь после случившегося
Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь