Футболист Захарян вернется в общую группу «Реал Сосьедад» 12 марта
Ранее игрок не попал в состав клуба на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Ранее игрок не попал в состав клуба на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян во вторник начнет тренироваться в общей группе футболистов испанского «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
«Арсен будет работать сегодня с одноклубниками. Посмотрим, будет ли он готов к пятнице», — сообщили в пресс-службе.
5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста.
20-летний Захарян в текущем сезоне провел 30 матчей за «Реал Сосьедад» в различных турнирах и сделал 1 голевую передачу.