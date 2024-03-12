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14:37 (мск), источник: Московский комсомолец

Мактоминей может потерять много денег из-за своей девушки: фото прекрасной невесты футболиста

Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» и Кэмерон Рединг вместе уже больше года, и, похоже, Скотт очень доверяет своей возлюбленной.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Футболист одолжил компании, которой управляет Кэм, 1 миллион фунтов стерлингов на покупку недвижимости в Португалии. Однако компания оказалась в долгах на сумму 18 миллионов фунтов, оставив без средств 230 человек, включая Скотта. Теперь все инвесторы получат всего 10 пенсов с каждого вложенного фунта.

Несмотря на долги, Кэмерон продолжает вести роскошную жизнь и делиться этим в своих социальных сетях. Скотт же не устает признаваться ей в своей безграничной любви.

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