Мактоминей может потерять много денег из-за своей девушки: фото прекрасной невесты футболиста

Футболист одолжил компании, которой управляет Кэм, 1 миллион фунтов стерлингов на покупку недвижимости в Португалии. Однако компания оказалась в долгах на сумму 18 миллионов фунтов, оставив без средств 230 человек, включая Скотта. Теперь все инвесторы получат всего 10 пенсов с каждого вложенного фунта.