Романо: «Барселона» не работает над трансфером нападающего «Хетафе» Гринвуда
Каталонская «Барселона» не предпринимает попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступающего на правах аренды за «Хетафе».
Каталонская «Барселона» не предпринимает попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступающего на правах аренды за «Хетафе».
Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, прямо сейчас в приоритете у сине-гранатовых другие игроки атакующей линии. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему готов продать Гринвуда. «Дьяволы» рассчитывают найти решение летом.
Гринвуд был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед» из-за дела об избиении девушки. После того как игрока оправдали, клуб не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7,5 млн.