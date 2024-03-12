Романо: «Барселона» не работает над трансфером нападающего «Хетафе» Гринвуда

Гринвуд был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед» из-за дела об избиении девушки. После того как игрока оправдали, клуб не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7,5 млн.