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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Романо: «Барселона» не работает над трансфером нападающего «Хетафе» Гринвуда

Каталонская «Барселона» не предпринимает попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступающего на правах аренды за «Хетафе».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь

Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, прямо сейчас в приоритете у сине-гранатовых другие игроки атакующей линии. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему готов продать Гринвуда. «Дьяволы» рассчитывают найти решение летом.

Гринвуд был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед» из-за дела об избиении девушки. После того как игрока оправдали, клуб не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7,5 млн.

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