Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Футбол. Зарубежный
11.03
Альмерия
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
11.03
Челси
Ньюкасл Юнайтед
32
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
7.03
Женис
Шахтер Кг
10
7.03
Туран
Кайрат
00
6.03
Кайсар
Кызыл-Жар
03
6.03
Атырау
Ордабасы
11
6.03
Тобол Кс
Елимай
42
5.03
Жетысу
Астана
02
2.03
Кайрат
Кызыл-Жар
21
2.03
Елимай
Атырау
00
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ решил судьбу легионера за 800 тысяч евро

«Ордабасы» объявил об уходе правого защитника Ауро, сообщают Vesti.kz. Он выступал за шымкентский клуб с марта 2023 года.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

На счету 28-летнего бразильца 27 матчей и один гол, а также два ассиста в составе «Ордабасы». В прошлом сезоне Ауро помог шымкентскому клубу впервые в истории завоевать чемпионство.

До Казахстана он выступал на родине за «Сантос», «Сан-Паулу», «Америку» и «Спорт Ресифи». Также он выступал в МЛС за «Торонто» (Канада).

По данным Transfermarkt бразилец оценивается в 800 тысяч евро.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь