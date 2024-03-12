Клуб КПЛ решил судьбу легионера за 800 тысяч евро

На счету 28-летнего бразильца 27 матчей и один гол, а также два ассиста в составе «Ордабасы». В прошлом сезоне Ауро помог шымкентскому клубу впервые в истории завоевать чемпионство.

До Казахстана он выступал на родине за «Сантос», «Сан-Паулу», «Америку» и «Спорт Ресифи». Также он выступал в МЛС за «Торонто» (Канада).