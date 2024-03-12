Де Пауль: в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики «Атлетико»

«“Атлетико” очень похож на клуб “Расинг” по своей страсти. У “Реала” гораздо больше маркетинга по всему миру, но в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики “Атлетико”.



Те, кто болеет за “Атлетико”, очень страстные, примерно так же, как мы в “Расинге”. Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда ты выигрываешь, всё невероятно, а когда проигрываешь, это чувствуется», — приводит слова Де Пауля Atletico Universe.