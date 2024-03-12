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15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Пауль: в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль, ранее выступавший за аргентинский «Расинг», сравнил болельщиков этих двух клубов.

Атлетико
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«“Атлетико” очень похож на клуб “Расинг” по своей страсти. У “Реала” гораздо больше маркетинга по всему миру, но в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики “Атлетико”.

Те, кто болеет за “Атлетико”, очень страстные, примерно так же, как мы в “Расинге”. Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда ты выигрываешь, всё невероятно, а когда проигрываешь, это чувствуется», — приводит слова Де Пауля Atletico Universe.

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек сыграл во всех турнирах за клуб в 36 матчах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Срок контракта с мадридским «Атлетико» у аргентинца истекает летом 2026-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.

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