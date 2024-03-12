Де Пауль: в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики «Атлетико»
Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль, ранее выступавший за аргентинский «Расинг», сравнил болельщиков этих двух клубов.
Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль, ранее выступавший за аргентинский «Расинг», сравнил болельщиков этих двух клубов.
«“Атлетико” очень похож на клуб “Расинг” по своей страсти. У “Реала” гораздо больше маркетинга по всему миру, но в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики “Атлетико”.
Те, кто болеет за “Атлетико”, очень страстные, примерно так же, как мы в “Расинге”. Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда ты выигрываешь, всё невероятно, а когда проигрываешь, это чувствуется», — приводит слова Де Пауля Atletico Universe.
В нынешнем сезоне аргентинский хавбек сыграл во всех турнирах за клуб в 36 матчах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Срок контракта с мадридским «Атлетико» у аргентинца истекает летом 2026-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.