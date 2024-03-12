Transfermarkt обновил рыночную стоимость Алексея Миранчука

Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта"

Рыночная стоимость российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука увеличилась на € 1,5 млн и в данный момент оценивается в € 9 млн.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Всего в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 26 матчей за итальянский клуб, в которых забил три мяча и отдал восемь голевых передач.