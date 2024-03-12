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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Transfermarkt обновил рыночную стоимость Алексея Миранчука

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в итальянской Серии А.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта"

Рыночная стоимость российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука увеличилась на € 1,5 млн и в данный момент оценивается в € 9 млн.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Всего в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 26 матчей за итальянский клуб, в которых забил три мяча и отдал восемь голевых передач.

«Аталанта» набрала 47 очков после 28 сыгранных туров итальянской Серии А. Команда под руководством Джан Пьеро Гасперини занимает шестое место в турнирной таблице.

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