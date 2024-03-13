Европейский союз отказал Суперлиге в регистрации её товарного знака — Sport.es

По информации источника, теперь данный футбольный проект, разрабатываемый компанией A22 Sports Management, не сможет использовать бренд The Super League на европейском уровне и будет вынужден искать другое название.

Подчёркивается, что Суперлиге не разрешили зарегистрировать свой товарный знак из-за схожести в названии с датским чемпионатом — Superligaen.