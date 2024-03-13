«Актобе» представил звездного новичка

Источник: momentodeportivord.com

«Уроженец Санта-Крус-дель-Сейбо начал свою профессиональную карьеру на родине в клуба “Дельфинес дель Эсте” и “Сибао (Атлетико)” и стал лучшим бомбардиром Второй доминиканской лиги, а также MVP турнира.

В 2020 году он перешел в мексиканский «Венадос», а в 2021 году переехал в Боливию. Дорни, который сначала играл в «Реал Санта-Крус», затем перешел в клуб «Олвейс Рэди» и стал звездой команды.

Он забил 25 голов за один сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии. В 2023 году он забил в общей сложности 35 голов за клуб и сборную Доминиканской Республики, став одним из лучших среди стран КОНКАКАФ.