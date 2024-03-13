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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя. Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

По информации источника, юристы 25-летнего футболиста заметили, что заведение использует имя Килиана в коммерческих целях без его разрешения. Так, в меню шашлычной представлен кебаб с булочкой, описание которой — «такая же круглая, как череп Мбаппе».

Отмечается, что Мбаппе — не единственный, чьё имя используется в меню. Например, заведение готовит блинчики, посвящённые экс-хавбеку сборной Франции Димитри Пайету.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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