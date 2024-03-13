Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя

По информации источника, юристы 25-летнего футболиста заметили, что заведение использует имя Килиана в коммерческих целях без его разрешения. Так, в меню шашлычной представлен кебаб с булочкой, описание которой — «такая же круглая, как череп Мбаппе».

Отмечается, что Мбаппе — не единственный, чьё имя используется в меню. Например, заведение готовит блинчики, посвящённые экс-хавбеку сборной Франции Димитри Пайету.