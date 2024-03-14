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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Борнмут» отыгрался со счета 0:3 и вырвал победу над «Лутоном»

«Борнмут» дома обыграл «Лутон Таун» в перенесенном матче 17-го тура АПЛ — 4:3.

Борнмут
Лутон ТаунЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Борнмут» отыгрался со счета 0:3 и вырвал победу над «Лутоном» | Источник: Reuters

Хозяева уступали со счетом 0:3 после первого тайма — за гостей отличились Таит Чонг (9-я минута), Чидози Огбене (31-я) и Росс Баркли (45+1-я).

Во втором тайме «Борнмут» отыгрался благодаря голам Доминика Соланке (50-я), Ильи Забарного (62-я) и Антуана Семеньо (64-я). Победный гол на 83-й минуте забил Семеньо, оформивший дубль.

«Борнмут» (35 очков) занимает 13-е место в АПЛ. «Лутон» (21) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

Борнмут
4:3
Первый тайм: 0:3
Лутон Таун
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