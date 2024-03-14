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08:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Ниццу» и выйти в полуфинал Кубка Франции

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Ниццу» и выйти в полуфинал Кубка Франции.

ПСЖ
Ницца
РеннЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» пробились в полуфинал Кубка Франции, победив на своем поле «Ниццу» в матче ¼ финала.

Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (14-я минута), Фабиан Руис (33) и Лукас Белардо (60). У гостей мяч забил Гаэтан Лаборде (37).

«ПСЖ» стал последним четвертым полуфиналистом нынешнего розыгрыша трофея. За выход в финал Кубка Франции команда Мбаппе поспорит с «Ренном», а в другом полуфинале встретятся «Лион» и «Валансьен».

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