Гендиректор «Интера»: Хотим, чтобы Лаутаро Мартинес остался в клубе, как и он сам

«Мы хотим, чтобы Лаутаро остался в команде и подписал новый контракт. Его желания совпадают с нашими, а это очень важно.



Он наш капитан, ему нравится быть частью “Интера”, поэтому я не вижу никаких проблем с продлением контракта. Единственный момент — не нужно с этим торопиться. Не должно быть никакой спешки», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).