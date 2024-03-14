«Барселона» может начать сотрудничество с Puma из-за подписного бонуса в размере € 100 млн

По информации источника, подобное предложение от Puma может стать серьёзным аргументом в их пользу. Сейчас «Барселона» получает от Nike € 85 млн за сезон, ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусов. В то же время американская компания предусмотрела систему штрафов за невыполнение некоторых целевых показателей. Puma, в свою очередь, помимо подписного бонуса, готова платить ежегодно фиксированную сумму в размере € 120 млн.