«Барселона» может начать сотрудничество с Puma из-за подписного бонуса в размере € 100 млн
«Барселона» продолжает размышлять насчёт смены технического спонсора, сообщает Marca.
«Барселона» продолжает размышлять насчёт смены технического спонсора, сообщает Marca.
На данный момент каталонцев экипирует американский бренд Nike, однако немецкая компания Puma предлагает сине-гранатовым подписной бонус в размере € 100 млн.
По информации источника, подобное предложение от Puma может стать серьёзным аргументом в их пользу. Сейчас «Барселона» получает от Nike € 85 млн за сезон, ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусов. В то же время американская компания предусмотрела систему штрафов за невыполнение некоторых целевых показателей. Puma, в свою очередь, помимо подписного бонуса, готова платить ежегодно фиксированную сумму в размере € 120 млн.
Отмечается, что на данный момент руководство «Барселоны» склоняется в пользу сотрудничества с Puma, однако ждёт окончательного, улучшенного предложения от представителей Nike.