Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
Футбол. Еврокубки
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Борнмут
Лутон Таун
43
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
11.03
Альмерия
Севилья
22
10.03
Бетис
Вильярреал
23
10.03
Реал
Сельта
40
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
9.03
Жирона
Осасуна
20
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
9.03
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может начать сотрудничество с Puma из-за подписного бонуса в размере € 100 млн

«Барселона» продолжает размышлять насчёт смены технического спонсора, сообщает Marca.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

На данный момент каталонцев экипирует американский бренд Nike, однако немецкая компания Puma предлагает сине-гранатовым подписной бонус в размере € 100 млн.

По информации источника, подобное предложение от Puma может стать серьёзным аргументом в их пользу. Сейчас «Барселона» получает от Nike € 85 млн за сезон, ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусов. В то же время американская компания предусмотрела систему штрафов за невыполнение некоторых целевых показателей. Puma, в свою очередь, помимо подписного бонуса, готова платить ежегодно фиксированную сумму в размере € 120 млн.

Отмечается, что на данный момент руководство «Барселоны» склоняется в пользу сотрудничества с Puma, однако ждёт окончательного, улучшенного предложения от представителей Nike.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь