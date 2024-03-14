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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» продлил контракт с защитником Беном Уайтом

Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником команды Беном Уайтом.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Уайт перешёл в «Арсенал» летом 2021 года из «Брайтона» за € 58,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

«Арсенал» после 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона лидирует в турнирной таблице, набрав 64 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Микеля Артеты сыграют с «Манчестер Сити» на выезде. Игра состоится 31 марта.

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