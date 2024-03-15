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11:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом» в ла лиге

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на игру чемпионата Испании с «Кадисом», сообщает пресс-служба клуба.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В начале марта 20-летний хавбек получил повреждение. Из-за травмы он пропустил матч с «ПСЖ» (1:2) в ⅛ финала Лиги чемпионов и игру ла лиги с «Гранадой» (3:2).

Встреча 29-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Кадисом» пройдет 15 марта. Начало — в 23.00 (мск).

В сезоне-2023/24 за испанский клуб Захарян принял участие в 30 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу.

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