Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом» в ла лиге

В начале марта 20-летний хавбек получил повреждение. Из-за травмы он пропустил матч с «ПСЖ» (1:2) в ⅛ финала Лиги чемпионов и игру ла лиги с «Гранадой» (3:2).

Встреча 29-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Кадисом» пройдет 15 марта. Начало — в 23.00 (мск).