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11:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Барселоны» Араухо является приоритетной целью для «Баварии»

«Бавария» интересуется защитником «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона
БаварияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, мюнхенцы планируют договориться о трансфере уругвайца за 100 миллионов евро. Немецкому клубу придется продать некоторых игроков для сделки.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

После 25 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.

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