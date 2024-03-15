The Times: «Барселона» потеряла интерес к Гринвуду, «Атлетико» по-прежнему заинтересован

По информации источника, каталонцев беспокоит прошлое игрока, а также его репутация, которая может вызвать негативную реакцию со стороны болельщиков. «Атлетико», в свою очередь, интерес к универсальному футболисту сохраняет, но платить запрашиваемые за него € 50 млн мадридцы пока не готовы.