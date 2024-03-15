Bild: «МЮ» отпустит Санчо летом за 35−40 млн евро. От него решили избавиться, несмотря на финансовые потери
«Манчестер Юнайтед» готов на огромные потери, чтобы избавиться от Джейдона Санчо.
«Манчестер Юнайтед» готов на огромные потери, чтобы избавиться от Джейдона Санчо.
Летом 2021-го Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро.
Прошлым летом у него случился конфликт с тренером Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с командой. Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
По данным Bild, «Ман Юнайтед» окончательно решил избавиться от Джейдона летом — даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.
Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50−60 млн евро, то теперь в «МЮ» готовы продать Санчо за 35−40 млн. При такой цене «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Джейдона.
Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.
После возвращения в «Дортмунд» англичанин провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.