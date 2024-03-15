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12:43 (мск), источник: Sports

Bild: «МЮ» отпустит Санчо летом за 35−40 млн евро. От него решили избавиться, несмотря на финансовые потери

«Манчестер Юнайтед» готов на огромные потери, чтобы избавиться от Джейдона Санчо.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Летом 2021-го Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро.

Прошлым летом у него случился конфликт с тренером Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с командой. Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

По данным Bild, «Ман Юнайтед» окончательно решил избавиться от Джейдона летом — даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.

Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50−60 млн евро, то теперь в «МЮ» готовы продать Санчо за 35−40 млн. При такой цене «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Джейдона.

Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.

После возвращения в «Дортмунд» англичанин провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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