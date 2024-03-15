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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
14:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольный чемпионат Беларуси среди команд первой лиги стартует 5 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка календаря чемпионата Беларуси среди команд первой лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Турнир с участием 18 клубов начнется 5 апреля. В стартовом туре встречаются: «Островец» — РЦОР-БГУ (Минск), «Шахтер-2» (Солигорск) — «Молодечно-2018», БАТЭ-2 (Борисов) — «Барановичи», ГОБЖД (Гомель) — «БК Макслайн» (Витебск), «Динамо-2» (Минск) — «Нива» (Долбизно), «Лида» — «Волна» (Пинск), «Орша» — «Торпедо-БелАЗ-2» (Жодино), «Слоним-2017» — «Белшина» (Бобруйск), Беларусь (U-17) — «Бумпром» (Гомель).

В этом сезоне впервые среди участников второго по рангу дивизиона национального первенства дублирующие составы нескольких клубов высшей лиги, а также юниорская сборная Беларуси (U-17). Команды сыграют в два круга (матчи дома и в гостях). По итогам сезона два лучших клуба получат прямые путевки в элитный дивизион чемпионата Беларуси, а команда, которая финиширует третьей, проведет стыковые поединки с 14-м клубом высшей лиги. Турнир в первой лиге завершится в конце ноября.

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