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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» и брестского «Динамо» сыграли вничью на старте 34-го чемпионата Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» и брестского «Динамо» не выявили победителя в стартовом поединке 34-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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Источник: БЕЛТА

Первая половина игры прошла с преимуществом «волков», которые вышли вперед на 38-й минуте игры, когда защитник брестчан Артем Рахманов срезал мяч в свои ворота. После перерыва гости имели немало возможностей отыграться и сумели уйти от поражения за минуту до финального свистка — счет сравнял Сергей Кисляк — 1:1.

Завтра чемпион страны минское «Динамо» на поле столичного стадиона «Динамо-Юни» встретится с футболистами «Сморгони». Обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» также у себя дома сыграет с новополоцким «Нафтаном». 15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с футболистами «Минска».

Остальные встречи стартового тура состоятся в воскресенье, 17 марта. Бронзовые призеры футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» будут играть на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ с дзержинским «Арсеналом», в Солигорске «Шахтер» встретится с «Витебском», а футболисты «Слуцка» примут «Гомель».

Чемпионат пройдет по традиционной схеме — 16 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Поединки заключительного, 30-го, тура намечено провести 30 ноября. Высшую лигу покинут два худших клуба, а команда, которая финиширует на 14-м месте, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги национального первенства.

Футболисты БАТЭ 15 раз становились чемпионами страны, 8 титулов у столичного «Динамо», трижды золото добывал «Шахтер», дважды — «Славия», по разу — брестское «Динамо», «Днепр», бобруйская «Белшина» и «Гомель».

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