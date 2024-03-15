Клуб КПЛ официально объявил о переходе экс-игрока сборной России
Семейский «Елимай» объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной России Егором Сорокиным, сообщают Vesti.kz.
Рубин
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Семейский «Елимай» объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной России Егором Сорокиным, сообщают Vesti.kz.
«28-летний российский защитник является воспитанником петербургской футбольной школы. Выступал в футбольных клубах “Тосно”, “Нефтехимик”, “Краснодар” и “Актобе”. Кроме того, защитник становился бронзовым призёром чемпионата России вместе с “Краснодаром”. За сборную России провел одну игру. Егор перешел в нашу команду из “Рубина”, — гласит сообщение пресс-службы “Елимая”.
Напомним, что в 2016 году Сорокин провел за «Актобе» во всех турнирах 31 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Добавим, что «Елимай» после двух туров набрал одно очко и занимает девятое место.