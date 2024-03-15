Клуб КПЛ официально объявил о переходе экс-игрока сборной России

Источник: ФК "Рубин"

«28-летний российский защитник является воспитанником петербургской футбольной школы. Выступал в футбольных клубах “Тосно”, “Нефтехимик”, “Краснодар” и “Актобе”. Кроме того, защитник становился бронзовым призёром чемпионата России вместе с “Краснодаром”. За сборную России провел одну игру. Егор перешел в нашу команду из “Рубина”, — гласит сообщение пресс-службы “Елимая”.

Напомним, что в 2016 году Сорокин провел за «Актобе» во всех турнирах 31 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.