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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» осуществила необычный трансфер

ФК «Астана» подписала контракт с представителем медиафутбола Алишером Кельгенбаем, сообщают Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Соглашение с одним из известных блогеров подписано на полгода. Сообщается, что 28-летний медиафутболист впервые сразится на одном поле с профессиональными игроками.

«Астана» набрала шесть очков и занимает второе место в КПЛ-2024.

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