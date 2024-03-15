«Астана» осуществила необычный трансфер
ФК «Астана» подписала контракт с представителем медиафутбола Алишером Кельгенбаем, сообщают Vesti.kz.
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ФК «Астана» подписала контракт с представителем медиафутбола Алишером Кельгенбаем, сообщают Vesti.kz.
Соглашение с одним из известных блогеров подписано на полгода. Сообщается, что 28-летний медиафутболист впервые сразится на одном поле с профессиональными игроками.
«Астана» набрала шесть очков и занимает второе место в КПЛ-2024.