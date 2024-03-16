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00:17 (мск), источник: Vesti.kz

Бахтиер Зайнутдинов возглавил трансферный рейтинг в Турции: в списке есть Аймбетов

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов лидирует в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства в Турецкой Суперлиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

БешикташЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Бешикташ"

Игрок стамбульского «Бешикташа» по информации авторитетного портала, оценивается в шесть миллионов евро.

На втором месте располагается полузащитник из Узбекистана Отабек Шукуров («Кайсериспор») трансферная стоимость которого составляет 2,5 миллиона евро.

Азербайджанский нападающий Ренат Дадашов («Хатайспор») замыкает топ-3. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

На четвертом месте располагается защитник из Узбекистана Хуснидин Аликулов («Ризеспор») — 1,2 миллион евро.

Грузинский полузащитник Георги Абуджания («Хатайспор») идет на пятой строчке — 950 тысяч евро.

Узбекский вингер «Сивасспорта» Азизбек Тургонбоев, по данным Transfermarkt, оценивается в 900 тысяч евро. Он занимает шестое место.

Азербайджанский вратарь клуба «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев стоит 850 тысяч евро и располагается на седьмом месте.

Одноклубник Магомедалиева нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов занимает восьмую строчку в топ-10. Он оценивается в 800 тысяч евро.

Нападающий молодежного состава «Галатасарая» Бекназ Алмазбеков из Кыргызстана располагается на девятом месте. Он оценивается в 450 тысяч евро.

Литовский полузащитник «Истанбулспора» Модестас Воробьевас замыкает десятку игроков с постсоветского пространства по трансферной стоимости в чемпионате Турции. Он оценивается в 400 тысяч евро.

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