Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.03
Реал Сосьедад
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
15.03
Тулуза
Лион
23
Футбол. Зарубежный
15.03
Эмполи
Болонья
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Кельн
РБ Лейпциг
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
15.03
Реал Сосьедад
Кадис
20
11.03
Альмерия
Севилья
22
10.03
Бетис
Вильярреал
23
10.03
Реал
Сельта
40
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
9.03
Жирона
Осасуна
20
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:37 (мск), источник: ТАСС

Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад», отличившись в матче с «Кадисом»

ТАСС, 16 марта. Российский полузащитник Арсен Захарян забил первый мяч в составе испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад».

Кадис
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист отличился в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». Россиянин вышел на поле на 66-й минуте. После гола Захаряна счет стал 2:0 в пользу «Реал Сосьедад», матч завершился с таким же результатом.

Захаряну 20 лет, он перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. До этого он провел 30 матчей за команду различных турнирах и сделал 1 голевую передачу.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста. Позднее он также пропустил игру чемпионата Испании с «Гранадой» (3:2). При этом 11 марта Захарян впервые вошел в состав сборной России после перехода в «Реал Сосьедад», учебно-тренировочный сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 14 марта, игрок приедет в расположение команды в выходные. 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта — с парагвайцами, обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве и начнутся в 20:00 мск.

Реал Сосьедад
2:0
Первый тайм: 1:0
Кадис
 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь