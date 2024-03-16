Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад», отличившись в матче с «Кадисом»

Футболист отличился в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». Россиянин вышел на поле на 66-й минуте. После гола Захаряна счет стал 2:0 в пользу «Реал Сосьедад», матч завершился с таким же результатом.

Захаряну 20 лет, он перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. До этого он провел 30 матчей за команду различных турнирах и сделал 1 голевую передачу.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста. Позднее он также пропустил игру чемпионата Испании с «Гранадой» (3:2). При этом 11 марта Захарян впервые вошел в состав сборной России после перехода в «Реал Сосьедад», учебно-тренировочный сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 14 марта, игрок приедет в расположение команды в выходные. 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта — с парагвайцами, обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве и начнутся в 20:00 мск.