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01:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Роналду закончил кошмарную серию. Но матч тура подпортил скандал с болельщиками

В партнёра Криштиану прилетела бутылка. Зато «Аль-Наср» формально ещё в чемпионской гонке!

Это был один из самых статусных матчей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с «Аль-Ахли» — команды из максимально футбольных регионов страны. И точно входят в топ-3 самых ценных клубов страны. Соответственно, там есть звёзды, зарплаты и результат. Правда, не тот, который хотели бы видеть их руководители. В таблице чемпионата «Аль-Наср» отстал уже на 12 очков от «Аль-Хиляля», но те ребята просто не умеют проигрывать и бьют всевозможные рекорды. А «Аль-Ахли» шесть очков уступал как раз «Аль-Насру». То есть встречались вторая и третья команды чемпионата. Гарантия чего-то крутого!

Болельщики на почти полном стадионе наверняка ожидали суперматча элитных клубов страны. Но важно учитывать нюансы. «Аль-Наср» угодил в мартовский кризис. Формально всё началось ещё 29 февраля — с результативной ничьей 4:4 с «Аль-Хазмом». Потом случились вылет из азиатской Лиги чемпионов и два поражения в чемпионате. Из-за этого они ещё сильнее отвалились от «Аль-Хиляля», и в их чемпионство не верит уже, скорее всего, никто. Даже главная звезда Криштиану Роналду написал после вылета из ЛЧ пост о том, что команде надо разобраться, и извинился. Возможно, в этом сезоне 39-летний ветеран вновь не сможет поднять над головой командную чашку.

Зато Криштиану был в основе на встречу с «Аль-Ахли». А его действие в конце первого тайма — чуть ли не единственное яркое событие 45 минут. Мане со своей половины поля вырезал мяч на убежавшего от всех португальца, тот через пару секунд оказался в штрафной, перехитрил выбежавшего на перехват Менди и поразил ворота. Криштиану уже даже отпраздновал 23-й гол в сезоне.

Правда, событие понравилось не всем — на поле полетели бутылки, одна из которых попала в голову его партнёру — Отавио. Пока судья во всём этом разбирался, видеоассистенты чертили линии. Оказалось, что рука Роналду была в офсайде. 23-й гол был не засчитан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще, в первом тайме у команд набралось 0 ударов в створ. И несколько — в сторону ворот. Запомнилась ещё перекладина после розыгрыша углового у «Аль-Ахли». Марез вырезал на Демирала, тот выпрыгнул выше всех и классно пробил без шансов для голкипера. Но повезло.

Начало второго тайма добавило ощущения, что команды словно хотят сыграть без голов. Мяч ходил в основном в центре и без моментов. Однако первый же опасный подход к воротам «Аль-Насра» закончился голом! Правда, его тоже не засчитали. Там вообще двойной офсайд. Сначала рука Мареза, потом — тело Фирмино. Никаких шансов на то, что такое не заметят.

Этот момент словно взбодрил «Аль-Наср». Продолжать быть лузерами и досрочно потерять все шансы на чемпионство они явно не хотели. Поэтому побежали в атаку. И в этот раз работа видеоассистентов сыграла на пользу. Аль-Наджи влетел в штрафную и уткнулся в ногу Ибаньеса. Сначала главный судья не увидел нарушения, но уж слишком долго в штрафной лежал игрок «Аль-Насра». В паузу судью позвали к монитору. Пенальти, скорее всего, и правда был. К мячу подошёл Роналду и с небольшой паузой уверенно реализовал момент.

Дальше нужно было только отбиваться. Ведь «Аль-Ахли» побежал отыгрываться. Сначала судья не увидел пенальти на Кессье, а арбитры VAR, видимо, не посчитали это очевидной ошибкой. Потом здорово бил Фирмино. Из-за разных пауз арбитр добавил 10 минут к основному времени. Но навала у хозяев не вышло. «Аль-Наср» здорово оборонялся и даже мог увеличить преимущество.

Команда Роналду оторвалась от третьей строчки и приблизилась к первой. Правда, отрыв всё равно огромный — девять очков. А у «Аль-Хиляля» ещё и игра в запасе.

Дмитрий Зимин

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