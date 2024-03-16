«Русский охренительно хорош!» Этого от молодой звезды России в Европе ждали весь сезон: наконец фанаты в восторге

Арсен Захарян — один из немногих представителей сборной России в топ-5. И единственный, кто еще не забивал за свою европейскую команду. Точнее, так было до вечера пятницы.

«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России, дома встречался с «Кадисом». До 66-й минуты сохранялся скользкий счет 1:0 в пользу хозяев. Но потом в дело вступил Захарян. На 66-й он вышел, а уже на 68-й забил, сняв вопросы о победителе матча.

Причем забил он с паса Брайса Мендеса, которого другой футболист сборной России Федор Смолов просил поддержать Захаряна в Испании.

«У меня есть знакомый парень там в команде — Мендес, с которым мы играли за “Сельту”. Собираюсь ему написать, чтобы Арсена тепло приняли в коллектив, поддержали», — говорил Смолов прошлым летом.

Болельщики «Реала Сосьедад» остались в восторге от увиденного:

Как же охренительно хорошо Заха.

Заха наконец забил! Я супер рад.

Как же хорош Брайс, когда он этого хочет. И Заха наконец забил. Всегда доверяйте ему.

Очень очень очень заслуженно, Заха. Прекрасный голешник.

Я очень рада за Заху.