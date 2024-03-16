Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
15.03
Реал Сосьедад
Кадис
20
11.03
Альмерия
Севилья
22
10.03
Бетис
Вильярреал
23
10.03
Реал
Сельта
40
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
9.03
Жирона
Осасуна
20
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:32 (мск), источник: Sport24

«Русский охренительно хорош!» Этого от молодой звезды России в Европе ждали весь сезон: наконец фанаты в восторге

Захарян забил!

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Арсен Захарян — один из немногих представителей сборной России в топ-5. И единственный, кто еще не забивал за свою европейскую команду. Точнее, так было до вечера пятницы.

«Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России, дома встречался с «Кадисом». До 66-й минуты сохранялся скользкий счет 1:0 в пользу хозяев. Но потом в дело вступил Захарян. На 66-й он вышел, а уже на 68-й забил, сняв вопросы о победителе матча.

Причем забил он с паса Брайса Мендеса, которого другой футболист сборной России Федор Смолов просил поддержать Захаряна в Испании.

«У меня есть знакомый парень там в команде — Мендес, с которым мы играли за “Сельту”. Собираюсь ему написать, чтобы Арсена тепло приняли в коллектив, поддержали», — говорил Смолов прошлым летом.

Болельщики «Реала Сосьедад» остались в восторге от увиденного:

  • Как же охренительно хорошо Заха.
  • Заха наконец забил! Я супер рад.
  • Как же хорош Брайс, когда он этого хочет. И Заха наконец забил. Всегда доверяйте ему.
  • Очень очень очень заслуженно, Заха. Прекрасный голешник.
  • Я очень рада за Заху.

Николай Соников

 Популярная блогерша на отдыхе поиздевалась над россиянами: «За свою зарплату вы такое не увидите»
Актриса Анфиса Черных восприняла слова президента России Путина буквально и реально встала на лыжи
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь