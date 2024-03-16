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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Бразилии поддержал Винисиуса на фоне скандала с дискриминацией игрока

Президент Бразилии Лула да Силва поддержал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на фоне скандала с дискриминацией футболиста.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение всё ещё существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», — написал Лула да Силва в одной из социальных сетей.

В текущем сезоне Винисиус провёл за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 150 млн.

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