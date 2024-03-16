Президент Бразилии поддержал Винисиуса на фоне скандала с дискриминацией игрока

«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение всё ещё существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», — написал Лула да Силва в одной из социальных сетей.