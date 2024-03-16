Иммобиле хочет уйти из «Лацио» из-за нападок фанатов на фоне ухода Сарри

По данным источника, некоторые фанаты считают Иммобиле виновным в увольнении Маурицио Сарри. Из-за этого Чиро неоднократно подвергался нападкам со стороны фанатов в присутствии семьи.

Кроме того, нападки в соцсетях в адрес Иммобиле были в течение нескольких месяцев.

«Лацио» выражает полную солидарность со своим капитаном Иммобиле и его семьей в связи с тревожными и неприемлемыми нападками, произошедшими в последние дни.



Спорт и, следовательно, его этическая ценность должны оставаться таковыми: любой акт словесного или физического насилия должен получить единогласное осуждение, твердое и безосновательное", — говорится в заявлении клуба.