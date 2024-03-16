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11:43 (мск), источник: Sport24

Иммобиле хочет уйти из «Лацио» из-за нападок фанатов на фоне ухода Сарри

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Corriere della Sera.

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По данным источника, некоторые фанаты считают Иммобиле виновным в увольнении Маурицио Сарри. Из-за этого Чиро неоднократно подвергался нападкам со стороны фанатов в присутствии семьи.

Кроме того, нападки в соцсетях в адрес Иммобиле были в течение нескольких месяцев.

Накануне «Лацио» выступил с заявлением в поддержку нападающего.

«Лацио» выражает полную солидарность со своим капитаном Иммобиле и его семьей в связи с тревожными и неприемлемыми нападками, произошедшими в последние дни.

Спорт и, следовательно, его этическая ценность должны оставаться таковыми: любой акт словесного или физического насилия должен получить единогласное осуждение, твердое и безосновательное", — говорится в заявлении клуба.

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