Иммобиле хочет уйти из «Лацио» из-за нападок фанатов на фоне ухода Сарри
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, некоторые фанаты считают Иммобиле виновным в увольнении Маурицио Сарри. Из-за этого Чиро неоднократно подвергался нападкам со стороны фанатов в присутствии семьи.
Кроме того, нападки в соцсетях в адрес Иммобиле были в течение нескольких месяцев.
Накануне «Лацио» выступил с заявлением в поддержку нападающего.
«Лацио» выражает полную солидарность со своим капитаном Иммобиле и его семьей в связи с тревожными и неприемлемыми нападками, произошедшими в последние дни.
Спорт и, следовательно, его этическая ценность должны оставаться таковыми: любой акт словесного или физического насилия должен получить единогласное осуждение, твердое и безосновательное", — говорится в заявлении клуба.