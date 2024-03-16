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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрес Иньеста высказался об эпохе Хави у руля «Барселоны»

Полузащитник «Эмирейтс» и экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход Хави с поста главного тренера каталонского клуба в конце сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Я переживаю за Хави, конечно, когда не всё получается, когда ситуация не такая, как хотелось бы. Хорошие моменты, безусловно, перевешивают неудачные, но я переживаю за него. Зная, как всё работает, решение об уходе Хави может вас удивить или нет.

Я понимаю, что когда кто-то вроде Хави принимает такое решение — оно во благо “Барселоны”. Возможно, это принесёт им пользу в промежутке с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Я ещё не тренер. Я всё ещё думаю как игрок. Для Хави, как и в любой работе, будут хорошие и плохие моменты. Я никто, чтобы анализировать работу Хави, я бы не решился. Есть много положительного из того, что сделал Хави, команда под его руководством, и из того, что он оставляет после себя», — цитирует Иньесту ESPN.

Хави сообщил о своём решении в конце января после поражения в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» со счётом 3:5. Испанский специалист заявил, что клубу нужен иной вектор развития.

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