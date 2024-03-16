Минское «Динамо» примет футболистов «Сморгони», «Неман» сыграет с «Нафтаном» в чемпионате Беларуси

Действующий чемпион страны минское «Динамо» примет на своем поле футболистов «Сморгони». Обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» также у себя дома сыграет с новополоцким «Нафтаном», а 15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с футболистами «Минска».



Накануне в стартовом поединке 34-го национального первенства «Ислочь» и брестское «Динамо» сыграли вничью — 1:1, мозырская «Славия» победила могилевский «Днепр» со счетом 2:0.



Заключительные встречи стартового тура состоятся 17 марта. Бронзовые призеры футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ встретятся с дзержинским «Арсеналом», в Солигорске «Шахтер» примет «Витебск», а футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с «Гомелем».